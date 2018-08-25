İşimiz ölüm!

Türkiye’ye ilk kez gelen ve Erzincan’ın Kemaliye bölgesinde uçuş denemeleri yapan Dünyanın tanınmış ekstrem sporcularının bir arada bulunduğu Flying Frenchies (Uçan Fransızlar) gurubunun üyesi olan 36 yaşındaki Julien Millot, yaptıkları sporun tehlikelerinden bahsetti.

Wingsuit exit (yarasa kanat), base jump (uçurumdan paraşütle atlama), slackline (ip üzerinde yürüme) ve kaya tırmanışı gibi aktiviteleri gerçekleştiren Millot, “Yaklaşık 8 yıldır yaptığım bu sporda binden fazla atlayışım var. Bunun 600’e yakını wingsuit atlayışı. Base jump yapmak ise kesinlikle benim için bir tutku. Tabii riskleri de çok fazla. Bu spora başladığımdan beri 200 sporcu öldü. Bunlardan 50’ye yakınını tanıyordum ve yaklaşık 10 tanesi yakın arkadaşımdı. Sonuçta hayatın gerçeği. Herkes bir gün ölecek... Ölümün de bu sporun bir parçası olduğunun farkındayız” diye konuştu.