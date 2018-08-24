İngilizler duyurdu! Fenerbahçe'de Moussa Sissoko iddiası!

Fenerbahçe'nin, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen Moussa Sissoko için teklif yaptığı iddia edildi.

24 Ağustos 2018, Cuma 10:12
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Giuliano ve Josef de Souza'ya gönderen Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen Moussa Sissoko için teklif yaptı.

İngiliz gazetesi The Sun'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Tottenham'da forma giyen Fransız orta saha Moussa Sissoko için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

Transferde hareketli günler geçiren sarı-lacivertli ekip, Giuliano'yu Al Nassr’a, Josef De Souza'ya ise Al Ahli takımına gönderirken boşalan orta sahaya takviye için çalışmalara başladı.

Fenerbahçe, 2 sezondur Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen yıldız orta saha oyuncusu Sissoko'ya teklif götürdü.

Merkez orta sahada görev yapan 29 yaşındaki futbolcu, sağ kanatta da görev alabiliyor.

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