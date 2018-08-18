İmza töreninde Mustafa Cengiz bombayı patlattı

Galatasaray Kulübü, yeni transfer Emre Akbaba, sezon başında Inter’den bonservisi alınan Yuto Nagatomo ve son dönemde takıma dahil olan Muğdat Çelik ve Hery Onyekuru için toplu imza töreni düzenledi

Oyuncular için Türk Telekom Stadı’nda gerçekleştirilen imza töreninde, kulüp başkanı Mustafa Cengiz hazır bulundu.

Mustafa Cengiz'in açıklamaları:

"Ben Emre Akbaba'yı düşünüyordum ama sevgili Henry'nin, sevgili Nagatomo'nun, sevgili Muğdat'ın da imza törenlerinin da yapılmadığını gördük. Bugün toplu bir imza töreni düzenliyoruz. Sevgili Onyekuru, sevgili Nagatomo ve sevgili Muğdat'ın imza töreni yapılmadığını gördük. Bu yüzden Emre Akbaba ile birlikte onların da bulunmasını istedik. Tabi bu toplu düğün değil."

"Onyekuru çok değerli bir oyuncumuz. İnşallah sadece kiralık değil, ileride de bizimle olur. Türk ve dünya futboluna çok şey katacağını düşünüyoruz."





'Ağa'nın eli tutulmaz'

"Sponsorlara 'spo' dediğiniz anda dönüp kaçıyorlardı. Nef'ten diğer sporculara da destek olacaklarının sözünü aldık, netleşmiş bir durum yok. Nef'e şunu diyelim, ağanın eli tutulmaz."

"Dün Martin Luther King'in bir sözünü söyledim; benim bir hayalim var, benim hedefim Türk parasını korumak. Türk parasının değerini korumamız gerekiyor ancak acil şartlar nedeniyle henüz bu durum tam teşekküllü değil."

"Biz ülke olarak futbolcu ithalatında açıktayız. Körfez veya Çin değiliz, Türkiye'nin bunu düzeltmesi lazım. Semt sahaları ve altyapı çalışmalarıyla bunun beş yıl içerisinde düzeleceğine inanıyorum."

Ndiaye için müjdeli haber

"Ndiaye transferi, inşallah pazartesi veya salı hayırlısıyla olur. İstanbul dünyanın en güzel şehri. İnsanlar buradan ayrılmak istemiyor, hele de güzel bir maaşı varsa."

Alanya cephesine serzeniş

"Emre Akbaba bir taraftar olarak son saniyeye kadar direndi. Bataklıkta bir çiçek gibi. Dün bitirebilirdik, bitmedi. Alanyaspor başka bir yerden bir teklif bekledi, dün o teklif gelmeyince bugüne kaldı. Bunu da Alanyaspor tarafı için bir serzeniş olarak kabul edin."

'Eksikler bitmez'

"Rakipler 40 kişiye yakın kadro kuruyor. Bizde 21 kişi var. Eksiğimiz var, ihtiyaçlar bitmez. Acil öncelikler stoper ve santrfor. Elimizden geleni yapacağız. Hocamıza teşekkürler, dirayet gösteriyor. Şampiyonlar Ligi'nde takımımızın başını öne eğdirmeyeceğiz."

Emre Akbaba: "Taraftar ilgisiini gösterdi, ben de bu desteği karşılıksız bırakmak istemiyorum. En kısa zamanda kutsal parçalı formayı giyip, başarılı olmak istiyorum. Trabzonspor maçıydı geldiğim maç. Çok önemli bir maç olduğu için hatırlıyorum. Şampiyonluk kutlamaları yapılmıştı. Drogba falan vardı. Hocamız o zaman da Fatih Terim'di."

Fenerbahçe açıklaması

"Galatasaray'a gelmek istediğimi kesinlikle belirttim ve bu konuda ısrarcı oldum. Kulübüme para kazandırmak istiyordum. Başkanlarıma güvendim ve onlar da halletti."

"Transfer olmama durumunda Şampiyonlar Ligi'nde olup olmayacağımı, FFP doğrultusunda böyle bir şey olup olmayacağını menajerime iletmiştim ve onlar da sordu."

"Fenerbahçe de, Başakşehir de büyük kulüpler. Onlarla da görüşmeler oldu. Fazla detaya girmeyeceğim, benim gönlüm Galatasaray'daydı."

Onyekuru: "Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim. Avrupa'nın en büyük ve en tanınmış kulüplerinden birine geldi. Çok değerli ve tecrübeli bir oyuncumuz var. Takım arkadaşlarım da aynı şekilde. Benim için genç bir oyuncu için Galatasaray çok önemli bir adım."

Muğdat Çelik: "80 milyondan kime sorsanız buraya gelmek ister, kendimi çok şanslı görüyorum. Takıma katkı sağlamak istiyorum, inşallah başarılı olurum."

Nagatomo: "Galatasaray ile sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. Bu kulübün ne kadar büyük bir camia olduğunu gördüm. Takımda, inanılmaz bir arkadaşlık ve hocamız var. Tekrar burda oynayacağım için çok mutluyum."



