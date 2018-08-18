İlayda Güner: Çalışmalarımızın karşılığını almak istiyoruz

A Milli Kadın Takımımızın genç oyuncularından İlayda Güner, Slovenya’da çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ve bu çalışmanın karşılığını Dünya Şampiyonası’nda almak istediklerini söyledi.

Kranjska Gora şehrinde takım olarak çok iyi bir kamp süreci geçirdiklerini söyleyen İlayda Güner, “Kampta çok çalışıp çok emek veriyoruz. Bu emeklerimizin karşılığını Dünya Şampiyonası’nda almak istiyoruz.” dedi.

Avustralya, Arjantin ve Nijerya ile karşılaşacakları Dünya Şampiyonası’nda her maçın önemli olduğunu kaydeden genç oyuncu, “Her maçın çok fazla önemi var. Ancak biz adım adım düşüneceğiz. Umarım en önemli rakiplerimizden biri olan Avustralya maçını kazanırız.” diye konuştu.

A Milli Kadın Takımımıza halkımızın her zaman çok ciddi destek verdiğini söyleyen İlayda Güner, “Ankara’da ilk oynadığım milli maçta halkımızın desteğini asla unutamayacağım. Öyle bir maç daha önce yaşamamıştım. Destekleri bizler için çok değerli. Umarım Dünya Şampiyonası’nda da bizlere aynı şekilde destek olurlar.” ifadesini kullandı.