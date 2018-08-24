İbrahim Üzülmez: Tatmin eden bir oyun ortaya koyamadık

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile golsüz berabere kalan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Üzülmez, "Tatmin eden bir oyun ortaya koyamadık" dedi.

Yeşil mavili takımın teknik direktörü İbrahim Üzülmez maç sonunda yaptığı açıklamada kazanmak istedikleri bir maçı berabere tamamladıklarını belirterek, "Tatmin eden bir oyun oynayamadık. Pazar günü maç yaptık. Pazartesi dönüp hazırlıklara başladık. Cuma tekrar maça çıktık. Yorgun olacağımızı tahmin ediyordum ama bu kadar hata yapacağımızı tahmin etmiyordum. İlk yarıda rakip iyiydi. İkinci yarıda oyunu dengeledik. Oyun beni tatmin etmedi. Bu ligde bir puan değerlidir. Takıma takviye etmemiz gerektiğini söylemiştim. Takımda tek forvetimiz Muriç. Onun da dinlenmeye ihtiyacı var. Aralıksız tüm hazırlık ve lig maçlarında sahada. İki haftada kazanamadık ama kaybetmedik de. Mutlu muyuz? Kendi adıma çok mutlu değilim. Üretme anlamında hücumsal anlamda sıkıntı yaşamamız beraberliği getirdi. Daha fazla çalışarak yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Bugün muhteşem bir taraftarımız vardı onlara teşekkür ediyorum” dedi.