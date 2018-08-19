İbrahim Üzülmez oyuncularını tebrik etti

Akhisarspor deplasmanından bir puanla dönen Çaykur Rizespor’da Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, ortaya koydukları performans sebebiyle oyuncularını tebrik etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Üzülmez, “Bizim için zor bir gece oldu. İki takımı da tebrik etmek gerekiyor. İki takımın da kazanabileceği bir maçtı. Belki 10 kişilik rakibe karşı kazanamadık ama mücadele anlamında oyuncularımı kutluyorum. Canla-başla mücadele ettiler. Geçen senenin Türkiye Kupası, senenin Süper Kupa şampiyonuna karşı oynadık. İyi bir takım ve iyi bir taraftarı var. Onları da tebrik etmek lazım. Goller, mücadele derken bugün buraya gelen taraftarlara da iyi bir maç izlettirdik. Kazanabiliriz, kaybedebiliriz ama sahada her zaman karakter koymamız gerekiyor. Çok şükür İbrahim Üzülmez’in takımı o karakteri sahaya yansıtıyor. Bugün geçen seneden 6 oyuncuyla sahaya çıktı. Belki rakiplerimiz bizden daha geniş bir kadroya sahip. Ancak tüm oyuncularımız formanın hakkını veriyor” dedi.