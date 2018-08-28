Hüseyin Eroğlu: “İki puan kaybettiğimiz için üzgünüz”

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, maçtan önce kolay görünen maçların çok zor geçeceğini bildiklerini ve buna göre hazırlandıklarını belirterek, “Aslında her hazırlandığımız, her şey çok iyi başladı. Özellikle 20-25 dakikada maç 6-7 sıfır olabilirdi. Kaçırdıklarımızı atsak, 3 tane direkten dönen topumuz vardı. Tabii atamadıkça sürekli direnci artan, iyi mücadele eden, kendi saha avantajını kullanan, zaman zaman vakit geçiren takımla karşılaştık. Kalemizde golü gördük. 1-0 mağlup duruma düştükten sonra dengemiz oyun disiplininden kopar gibi oldu. Biraz da kavga dövüş ortamı oluşmaya başladı. Devrede yaptığımız konuşmayla oyunu oynamamız gerektiğini, gol bulacağımızı söyledik. Aslında iyi bir dakikada golü bulduk. Daha sonra gol girişimlerimiz vardı ama istediğimiz gol pozisyonunu elde edemedik. Kazanmak istediğimiz bir maçtı. Bu anlamda üzgünüz. Rakibimizi tebrik ediyorum iyi mücadele ettiler sonuna kadar sahada o savaşı verdiler. Oyun süresinin biraz fazla olma düşüncesindeyim. Çok yatan oyuncu, çıkan ve oyuna giren oyuncu vardı. Vakit anlamında bir rahatsızlığımız oldu ama iki puan kaybettiğimiz için üzgünüz” diye konuştu.