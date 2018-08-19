Hüseyin Eroğlu: “Daha çok çalışacağız”

Spor Toto 1. Lig’in 2. haftasında Gençlerbirliği’ni konuk eden Altınordu, rakibine 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Gençlerbirliği’nin kaliteli bir takım olduğunu ifade ederek, “Biz de yeni kurulan her geçen gün daha iyi olmaya çalışan bir takımız. Rakibin önde baskısı ve maçın başında yaptığımız pas hataları bu skora neden oldu. İkinci yarı isteğimiz tempoyu yükseltmekti. Oyuncu değişikliklerinden sonra istediğimiz oldu ve maçı dengeye getirdik” dedi.

Gençlerbirliği’nin kaliteli oyunculardan kurulu olduğunu ifade eden Eroğlu, “Belki biz de gol atabilirdik ama olmadı, rakip golü buldu. 2-1’den sonra da pozisyonlara girdik. İkinci yarının bir bölümünde oynadığımız oyunu daha da arttırmamız gerekiyor. Her geçen gün daha iyi olmak zorundayız. Bu maçtan dersler çıkartacağız. Kendi sistemimizi oturtmak anlamında daha çok çalışacağız” şeklinde konuştu.