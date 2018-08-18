Trabzonspor, 2018-19 sezonunda kendi evinde çıktığı ilk maçında Demir Grup Sivasspor'u 3-1'le geçerek üç puana uzandı.

Attığı 2 golle galibiyetin mimarı olan Hugo Rodallega ise maçın ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'a flaş açıklamalarda bulundu.

"Öncelikle sezona istediğimiz gibi başlayamadık. Geçtiğimiz hafta çok kötü bir mağlubiyet aldık. Ancak bugün evimizde güzel bir başlangıç yaptık. Elbette gol attığım için mutluyum ama önemli olan takımın kazanmasıydı.

Burak Yılmaz, çok büyük bir oyuncu. Kişiliği ve kariyerine büyük saygı duyuyorum. Gerçekten harika bir insan. Zaten kendisiyle iletişim halindeyiz. Oynamayı hak eden birisi ama bizim için oynayıp oynamamak önemli değil. Mühim olan takıma katkı vermek."