Honor Play, PUBG Mobile ve Asfalt 9: Legends yüklü olarak gelecek

Devrim yaratacak bir oyun deneyimi sunan Honor Play, dünyanın en büyük mobil oyun devlerinin işbirliği ile tüketicilerle buluşuyor. Telefon, PUBG Mobile ve Gameloft’un Asphalt 9: Legends’ı yüklü olarak piyasaya sürülecek.

Genç, trendy ve yenilikçi akıllı telefon markası Honor, sektörün önde gelen oyunları PUBG Corp. ve GAMELOFT ile stratejik ortaklıklar gerçekleştirdiğini duyurdu. Honor Play’in benzeri görülmemiş hızı ve performansı, gelişmiş grafik kalitesi ve genişletilmiş pil ömrü ve heyecan verici bir dizi oyun deneyimi ile mobil oyun endüstrisinde devrim yaratan PUBG Mobile ve Asfalt 9: Legends ile bir araya geliyor.

HONOR PLAY ile PUBG MOBILE ÜZERİNDE HAYATTA KAL

Honor, dünya çapındaki Honor hayranları için harika oyun deneyimleri oluşturmak amacıyla PUBG Corp. tarafından geliştirilen dünyanın en iyi taktik turnuva oyunlarından biri olan PUBG Mobile ile yakın bir şekilde çalışıyor. Akıllı telefon alanında trend belirleyici bir marka olan Honor, bu yıl SXSW Gaming Awards tarafından Yılın Trend Oyunu ödülüne layık görülen ve günde 10 milyonu aşan bir oyun unvanı olan PUBG MOBILE'ı Honor Play - Oyun Ortağı olarak duyurdu. Honor hayranları için hayata geçirilen bu iş birliği, oyun deneyimini Honor Play ile yeni bir seviyeye taşıyacak.

Bu iki endüstri lideri teknoloji ve oyun markası, Honor'un en yeni oyun teknolojisini PUBG Mobile üzerinde uygulamak ve Honor Play ile dünya çapında oyun kampanyaları yürütmek için güçlü bir ilişki kurdu. Daha akıcı ve daha rahat bir oyun deneyimi sunmak için Honor, oyun içi grafik performansını, 39.46 tam kare hızına ve yüzde 0.21'lik sabit bir titreşim oranına sahip olan Honor Play desteği ile özelleştirmek için PUBG Mobile ile iş birliğine gitti. Daha fazla Honor cihazlarının gelecekte PUBG Mobile ile iş birliği yapması bekleniyor.

Bu yıl oyun dünyasının kalbinin attığı bir etkinlik olan Gamescom'da, Honor ve PUBG Mobile oyuncuları ve taraftarlarını yeteneklerini dünyadaki yıldız oyuncularıyla Köln'deki testlerine katılmaya davet ettiler ve Honor Play'in eşi benzeri görülmemiş hız ve performanslarını deneyimleme şansı yakaladılar. Honor ve PUBG Mobile, Batı Avrupa, CEE & Nordic, Asya Pasifik, Orta Doğu, Rusya ve Hindistan'da daha fazla çevrimiçi turnuva ve çevrimdışı kampanyaya ev sahipliği yapacak.

HONOR PLAY İLE ASPHALT 9: LEGENDS DA KAZAN

Honor, dünyadaki en popüler araba yarışı mobil oyunu olan Asphalt 9: Legends ile de bir iş birliğine imza attı ve Honor Play ile mobil otomobil yarışlarını yeni bir seviyeye taşıdı. Gameloft’un geliştirdiği Asphalt 9: Legends ile Honor arasındaki bu anlaşma iki şirketin ilk iş birliği değil. Honor daha önce Honor 5X için Asphalt8HonorCup Challenge'ı etkinliğinde Gameloft ile çalışmıştı. Honor View 10 için Honor, Modern Combat Versus Honor Uluslararası Esports Yarışması için de Gameloft ile işbirliği yapıldı. Hem ürünler hem de etkinlikler inanılmaz derecede başarılıydı ve Honor’un Gameloft ile üçüncü kez ortaklığa girme kararı da bu iş birliklerinin sonucunda alındı.

Honor Play, mobil oyuncular için “Oyna” anını temsil ediyor. Bu oyun özelleştirmesi, grafik yoğun oyun için bile tam kare hızına ve sorunsuz deneyime yakın bir performans sergiliyor. Histen 3D ses teknolojisi, oyuncular için ultra geniş bir 3D ses alanı sunuyor. Bu sanal surround ses, oyuncuların düşmanları ve atış yönünü hassas bir şekilde bulmalarını sağlayan farklı yönlerden sinematik bir deneyim sunuyor. PUBG Mobile üzerinde, AI 4D Akıllı Şok fonksiyonu 30 farklı senaryo titreşimi için de kullanılabilir ve yaklaşan düşmanların veya silah sesinin yönüne göre tepki verir ve tetiği çekerken geri tepmeyi bile hissedersiniz. Honor Play ayrıca, olağanüstü 19.5: 9 en-boy oranına ve en az 4.5 saat oyun oynamasını destekleyen dev 3.750mAh pile sahip, 6,3 inç büyüklüğünde bir FullView ekrana sahip. Oyuncular, 7/24 eğlence ile birlikte oyun ve çoklu görevlerde daha zevkli bir görsel deneyim yaşayabilirler.