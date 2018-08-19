Hitman 2'de suikast düzenlemek için kullanacağımız araç gereç, silah çeşitliliği de oldukça fazla. Hatta, bir balık bile Ajan 47'nin ellerinde, ölümcül bir silah haline geliyor.

Hitman 2'den yeni video geldi

Kılık değiştirme uzmanı suikastçimiz ile, Hitman 2'de yine kılıktan kılığa girecek, bir, bazen aynı haritada birden fazla hedefi, etkisiz hale getirmeye çalışacağız. Hitman 2'de, 2016 yılında yayınlanan Hitman'de olduğu gibi, yaptığımız fantastik suikast çeşitlerine göre, aldığımız tecrübe puanı değişecek. 2016 Hitman'de, onlarca farklı suikast seçeneğinin olması ve puanlama sistemi, oyunun tekrar oynanışını arttıran unsurlardandı. Hitman 2'de de, bu oyun mekaniği devam ettiriliyor. Hitman 2'ile dünyanın dört bir yanına seyahat edece, egzotik mekanlarda hedeflerimizin peşinden koşacağız. Hitman 2'de suç örgütü Shadow Client'ı ortadan kaldırıp, milis gücünü dağıtmaya çalışacağız. Hitman 2'de, AJan 47'nin geçmişi ile ilgili bilinmeyenleri de öğreneceğiz. Hitman 2'yi playstore'da 89 TL'ye ön siparişe açılmış durumda. Buradan playstore mağaza sayfasına ulaşabilirsiniz.





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