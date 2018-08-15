Hidayet Türkoğlu: Karadağ ve Slovenya galibiyetleriyle yolu yarılarız

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu’nda gelecek ay oynayacağı ilk iki maçın önemine dikkati çekerek, "Karadağ ve Slovenya maçlarını kazanırsak yolu yarılaşmış olacağız." dedi.

I Grubu’nda 14 Eylül’de Ankara’da Karadağ ve 17 Eylül’de deplasmanda Slovenya ile karşılaşacak milli takım için medya günü düzenlendi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan başkan Türkoğlu, hedeflerinin Çin’de düzenlenecek Dünya Kupası’na katılmak olduğunu vurgulayarak, "İlk grubu lider olarak bitirdik. Şu an avantajlı durumdayız. Son iki maçımızda da Ankara seyircisinin önünde müthiş bir atmosfer vardı. Dünya Kupası’na katılma yolunda Karadağ ve Slovenya maçlarının çok önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Karadağ ve Slovenya maçlarını kazanırsak yolu yarılaşmış olacağız. Ekibimiz iyi çalışacaktır. Maçlara hazır bir şekilde sahaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Milli takıma gelen sporculara teşekkür eden Türkoğlu, "Sporcularımız milli takımı yalnız bırakmadılar. Kulüplerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz. Bildiğiniz gibi bizim içinde olmadığımız bazı olaylar gerçekleşti. Onlar da konu milli dava olunca hep yanımızda oldular. İnşallah bu kamp sürecinde ters bir durumla karşılaşmayız. Umarım iki maçı da galibiyetle bitiririz." değerlendirmesinde bulundu.

AA