Henry Onyekuru yine boş geçmedi

Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, TT Stadyumu'nda çıktığı ikinci maçta da gol sevinci yaşadı.

Geçtiğimiz hafta Göztepe karşısında Galatasaray'ın tek golünü kaydeden ve yaptığı şık vuruşla takımına 3 puanı getiren Onyekuru, Alanyaspor karşısında da etkili bir oyun sergiledi ve 82. dakikada takımının 5. golüne imza attı.

Onyekuru, attığı gol sonrasında yerini genç oyuncu Yunus'a bırakırken, tribünler, Onyekuru'yu uzun süre alkışladı.