Henry Onyekuru yine boş geçmedi
Sarı-Kırmızılılar’ın, Everton’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, ligin ikinci haftasındaki Göztepe karşılaşmasında 1-0 galibiyeti getiren golü atmıştı. Onyekuru dün de boş durmadı. Nijeryalı kanat oyuncusu, yine gol için çok çabaladı ve takımının 5. golüne imzasını attı. 21 yaşındaki futbolcu, üst üste iki maçta fileleri sallarken, golü attıktan 1 dakika sonra 83’te oyundan alındı.
Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, TT Stadyumu'nda çıktığı ikinci maçta da gol sevinci yaşadı.
Geçtiğimiz hafta Göztepe karşısında Galatasaray'ın tek golünü kaydeden ve yaptığı şık vuruşla takımına 3 puanı getiren Onyekuru, Alanyaspor karşısında da etkili bir oyun sergiledi ve 82. dakikada takımının 5. golüne imza attı.
Onyekuru, attığı gol sonrasında yerini genç oyuncu Yunus'a bırakırken, tribünler, Onyekuru'yu uzun süre alkışladı.