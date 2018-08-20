Henry Onyekuru: 'Şu anda %100’deyim' demek doğru değil

Galatasray’da yeni transfer Henry Onyekuru, ligde siftah yaptı. Nijeryalı futbolcu, Spor Toto Süper Lig'de ilk 11’de sahaya çıktığı Göztepe karşılaşmasının 42. dakikasında Galatasaray’ı öne geçiren ilk golü kaydetti. Fernando’nun pasında Göztepe yarı sahasında bire bir kalan genç oyuncu, kaleci Göktuğ’un üzerinden aşırtma bir vuruşla takımını öne geçirerek, ilk resmi golünü atmış oldu.

Galatasaray’dan önce son olarak Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht’te forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, MKE Ankaragücü maçından sonra forma şansı bulduğu ikinci maçında ilk kez ağları havalandırmış oldu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Onyekuru, ''Gösterdiğim başarı tek başına elde edilmiş başarı değil. Takımın desteğiyle gösterilen bir başarı. 'Şu anda %100’deyim' demek doğru değil. Adım adım üstüne koymaya çalışacağım.'' diye konuştu.

Onyekuru'nun açıklamaları şu şekilde:

"Bugün mükemmel bir taraftar topluluğu vardı. Devamlı takımı ittiler. Maç 0-0 iken de onların desteği çok önemliydi. 90 dakika boyunca takımı çok iyi desteklediler. Bugün gösterdiğim başarı tek başına elde edilmiş başarı değil. Takımın desteğiyle gösterilen bir başarı. 'Şu anda %100’deyim' demek doğru değil. Adım adım üstüne koymaya çalışacağım. Çok tecrübeli oyuncularımız var. Hocamız da tecrübeli. Onların sayesinde oyunumu daha da geliştireceğim"