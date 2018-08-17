Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ankara’da düzenlenen törenle, Türkiye’de basketbol seferberliğini başlatan iş birliğine imza attı. Bu iş birliği kapsamında başlatılacak Haydi Sahaya projesiyle, Türkiye Basketbol Federasyonu; özel sektör, kamu ve sivil toplum örgütleri ile yapacağı iş birliği neticesinde, Türkiye’nin 81 ilinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi okullara basketbol sahaları yapımı gerçekleştirecek.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu:

“Bu spora küçük yaşta mahallede adım atmış ve Ayyıldızlı formayı yüzlerce kez gururla giymiş biri olarak; basketbolun Türkiye’nin her evinde izlenir, her mahallesinde oynanır olması benim en büyük hayalim. Hedefimiz; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve orta öğretim okullarının bahçelerine sahalar yapıp, çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan korumak ve onlara, sporun getirdiği birlik, beraberlik, kardeşlik değerlerini aşılayarak, sağlıklı gelişmelerini sağlamaktır.”

‘Bu proje bir gönül seferberliği’

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu: “Gençliğimizden geleceğimiz adına çok şey bekliyoruz. Umutlarımızın gerçekleşmesi için gençlerimizin sağlıklı, enerjik ve güçlü nesiller olarak yetiştirilmesini sağlamakla yükümlüyüz. Bunun en önemli yollarından biri de spor. Bunun için bugün, basketbolu çocuklarımızın bulunduğu her yere taşıma seferberliği başlatıyoruz. Bu vesileyle basketbolumuza yeni yıldızlar kazandırmayı hedefliyoruz. Her sporun bir felsefesi var. Basketbol bir takım oyunu. Zorluklar karşısında ayakta kalmanın yolu, dirençli olmak, ekip olmak ve birbirini tamamlamaktan geçiyor. Gençlerimizin bu yeteneklere sahip olmaları gelecek hedeflerimizin gerçekleşmesi anlamında çok büyük bir önem arz ediyor.”

‘Bütün makamlar çocuklara hürmet için var’

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: “Sayın Hidayet Türkoğlu geçen haftaki ziyaretinde bu protokolden söz etti. Protokole hızlıca baktım ve dedim ki ’Protokol, siz kahvenizi içene kadar tamamlanacak.’ Ekip arkadaşlarımız hemen toparlandılar, işin bürokratik cephesini hallettiler ve birkaç gün sonra burada bu toplantıyı yapıyoruz. Gerçekten iş yapalım, gerçekten üretelim. Bütün bu toplantılar, bakanlıklar, makamlar, çocuklara hürmet için var. Biz onların güzelliği, gelecek tasavvuru için buradayız. Bu projenin çocuklarımızın spor ve sanatla buluşmasının ne denli önemli olduğu konusunda ayrı bir vurgusu bulunuyor. Çünkü sporun ve sanatın ince ayarından geçmemiş olan çocukların şahsiyet ve duygu eğitimi tamamlanamaz. Bu yüzden Haydi Sahaya projesini çok önemsiyorum. Hemen iş yapalım istiyorum.”