Spor Toto 1. Lig takımlarından Hatayspor’da Selçuk Özkan ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Selçuk Özkan’ın takımdan ayrıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Kulübümüzde sözleşmesi sonlanan futbolcumuz Selçuk Özkan’a bugüne kadar takımımıza verdiği emekler için teşekkür ederiz. Bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Selçuk Özkan da sosyal medya hesabından, "İyisiyle kötüsüyle 4 yıl Hatayspor için mücadele etmek büyük zevki. Görüşmek dileğiyle." mesajını paylaştı.

AA