Hatay Büyükşehir Belediyespor, Ayşegül Günay’la anlaştı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor, Ayşegül Günay ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Şube Sorumlusu Serhat Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, geçen sezon Galatasaray’ın kadrosunda yer alan Ayşegül’ü kadrolarına kattıklarını belirtti.

Genç oyun kurucunun defalarca milli takımda yer aldığını hatırlatan Bayraktar, "Oynadığı kulüplerde de hem FIBA Avrupa Ligi hem de FIBA Avrupa Kupası deneyimi olan tecrübeli bir isim. Geçen yıl yaşadığı sakatlığı bu yıl atlatacağını ve bize hem Türkiye’de hem Avrupa kupalarındaki yolumuzda önemli katkılar vereceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, bu transferle takım kadrosunun tamamlandığını kaydetti.

AA