Hamza Yerlikaya’dan Mehmet Selim Yüce’ye destek

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hastalığı bulunan 13 yaşındaki Mehmet Selim Yüce’nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı görüşme talebine olumlu yanıt vererek kendisini makamında ağırladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bingöl’de yaşayan ve küçük yaşta yakalandığı hastalıktan dolayı tedavisini Ankara’da sürdüren Mehmet Selim Yüce, ağabeyinin sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajında, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya’yı etiketleyerek çay içme ve görüşme talebinde bulundu. Yerlikaya, bu talebe olumlu yanıt verdi.

Bakan Yardımcısı Yerlikaya’nın, "Genç kardeşlerimize, şampiyonlarımıza ve şampiyon adayı sporcularımıza kapımız her zaman açıktır. Çaya bekliyorum." ifadeleriyle davet ettiği Yüce, Bakanlığa giderek Yerlikaya’yı ziyaret etti.

Gençlerin ve sporcuların çağrılarına her zaman yanıt vermeye çalıştıklarını dile getiren Yerlikaya, "Selim kardeşimiz sosyal medya platformu üzerinden bize seslendi. Biz de kendisini Bakanlığımızda misafir ettik. En büyük hayalinin Cumhurbaşkanımız ile görüşmek olduğunu söyledi. Biz de talebini Sayın Cumhurbaşkanımıza ileteceğiz. Genç kardeşimiz önce Allah’a sonra bize emanettir. Kendisine acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.