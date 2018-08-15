Hamburg-Bayern Münih maç sonucu: 1-4

Yıldızlar topluluğu Bayern Münih, hazırlık maçında Hamburg'u 4-1 mağlup etti.

15 Ağustos 2018, Çarşamba 22:24
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Maçın ilk golünü Hamburg adına Khaled Narey 25. dakikada atarken, ona yanıtı 31. dakikada Sandro Wagner penaltı golüyle verdi. Bayern'in geçtiğimiz sezon transfer ettiği tecrübeli golcü Sandro Wagner, 41. dakikada attığı golle Bayern Münih'in maçın ilk yarısını önde tamamlamasını sağladı: 2-1.


Maçın 2. yarısında uzun süre gol olmazken, oyuna sonradan dahil olan Thomas Müller, 73 ve 86. dakikada attığı gollerle Bayern'in Hamburg ile oynadığı hazırlık maçında farkı kazanmasını sağladı: 4-1. Polonyalı gol makinesi Robert Lewandowski ise bu maçta forma giymedi. 



Niko Kovac yönetimindeki Bayern, 18 Ağustos'ta Almanya Kupası maçında Drochtersen'e konuk olacak. 


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