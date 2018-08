Halil Ünal: "Şuana kadar hiçbir yerden ekonomik destek almadık"

Maddi anlamda zor günler geçiren Eskişehirspor'un destek çağrıları cevapsız kalıyor. Eskişehirspor-Balıkesirspor Baltok maçı öncesi ES TV'ye açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, "Bugün iyi bir maç olacak. Gençlerimiz her türlü mücadeleyi verecekler. Tabii biraz tecrübeden noksanlar ama mücadele anlamında Eskişehirspor forması, bizim formamız zaten çok değerli. Hemen hemen 1 buçuk puan ile başlıyor forma. İnşallah 3 puanı biz alırız bugün. Sahamızdaki ilk maçı kardeşlerimizle kazanırız. Şampiyonluklar zor ve meşakkatli yollar. Bulunduğumuz lig o kadar kolay, ucuz bir lig değil. Bu oyuncuları mutlaka oynatmak istiyoruz. Onun için herkesin yardımına ihtiyacımız var. Herkesten elinden geleni yapmasını rica ediyoruz. Şu ana kadar hiçbir yerden ekonomik destek almadık. Bunu herkes bilsin. Hiçbir yerden 1 kuruş almadık. 26'da 26 projesi devam ediyor. O paralara zaten hiç ellemiyoruz. O bir yıllık bir proje onlar ayrı bir hesapta birikiyor. O paraları vali beyin kontrolünde harcayacağız. Öyle bir söz verdik eski borçlara. Bu dosyaları açabilmemiz için her şeye ihtiyacımız var. Onun için insanların desteğine ihtiyacımız var ama iş yapanımız yok şu ana kadar. Ben ve arkadaşlarım elimizden ne geliyorsa sonuna kadar yapma mücadelesi vereceğiz. Bayram yapmayacağız. Yine bu işin peşinde olacağız. Çünkü haftaya öbür maçta deplasmana gidiyoruz. İnşallah o maça yetiştiririz. Dosya sayısı bir hayli fazla daha. Her geçen günde azaltıyoruz. Olmaz bir şey yok olabilir. Alacağı olan arkadaşların 2014-1015 dosyaları çok ağar bizde. Yüzde 95’i öyle belki. Onlarında paraları batmayacaksa, Eskişehirspor var olup yaşayacaksa bizde onlar için bir mücadele veriyoruz. Paralarını vaktiyle tahsis edecekler. Bir sürü projemiz var. Ama şu ana kadar pek yaklaşmıyorlar. Telefon trafiği yapıyorlar. Her fırsatta yanlış yaptıklarını, yanlış düşündüklerini söylüyoruz" dedi.