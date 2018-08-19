Hakan Kutlu: Adana Demirspor’u bir üst lige çıkaracağız

Spor Toto 1. Lig'in ikinci haftasında Adana Demirspor, sahasında Denizlispor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hakan Kutlu, "Taraftarımız dün akşamdan itibaren gerçekten bize inanılmaz destek oldu. Bugün maç esnasında maçtan önce, maçta düşüş yaşadığımız bölümlerde bizim itici gücümüz oldular. Teşekkür ediyorum. Geç kurulan bir takımız. Bugün oyuncularımız belki ikinci defa birlikte oynadılar ve birlikte oynadıkları 5. maç oldu neredeyse. Zaman zaman oyunun içinde dalgalanmaları zaten bekliyorduk. Oyuncularımız inanılmaz mücadele etti” diye konuştu.

Kutlu, taraftarın büyük destek verdiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

“Yediğimiz şanssız golle mağlup olduk. Oyunun geneline bakınca kazanmaya daha yakın bir takımdık. Bizim 4 tane pozisyonumuz varken rakibimizin 2 yada 3 tane pozisyonu vardı. Oyuncularımdan bugün istediğimiz şeyleri yavaş yavaş yaptıklarını gördüm. Ben bu takıma inanıyorum. Bu takım çok kaliteli oyunculardan kurulu. Ne zaman takım olarak bunu yansıttığımız zaman. Tam olarak iyi ve hazır hale geldiğimiz zaman bu sezonda bu takımın bir üst lige çıkacağına inanıyorum. Bugün daha çok inandık. Çünkü inanılmaz taraftar desteği de var. İnanmışlık var. Maçtan sonra mağlubiyete rağmen büyük bir birliktelik oluştu. Çalışacağız, gelişeceğiz, inşallah Adana Demirspor’u bir üst lige çıkaracağız.”