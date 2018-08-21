ToriksLV isimli Youtuber, GTA V için yapmış olduğu Speedrun denemesinde hem rekor kırdı hem de oyunu 10 saat 15 dakika 44 saniyede bitirmeyi başardı.

Oyundaki tüm görevleri bu süre içerisinde yapmayı başaran oyuncu, bu sayede eski Speedrun rekorunu da kırmış oldu. Yükleme sürelerini çıkardığımızda ise ToriksLV'nin oyunu tam olarak 9 saat 34 dakika 32 saniyede bitirdiğini görüyoruz. Bu rekor daha önce 9 saat 47 dakika ile DarkViperAU isimli oyuncuya aitti ve kendisi 28 gün önce bu rekoru kırmıştı. Muhtemelen rekorun egale edilmesinden sonra kendisi yeni bir denemeye daha girişebilir.

GTA V'İN BÜTÜN GÖREVLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN