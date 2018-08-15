Göztepeli futbolcu Adama Traore, Adnan Süvari Tesislerinde yapılan idman öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Yaptığı açıklamada, sezona başlamanın çok önemli olduğunu anlatan sarı-kırmızılı futbolcu kendilerinin ilk hafta istediği sonucu alamadığını kaydetti.

Önlerinde Galatasaray maçının olduğunu belirten Traore, "Bu müsabakada önemli olan bizim ne yapacağımız, bu maçta nasıl hareket edeceğimiz. Galatasaray önemli bir takım. Fakat biz en iyi şekilde bu maça hazırlanacağız ve oradan iyi puan veya puanlarla döneceğiz, ben buna inanıyorum. Daha çok maç var önümüzde. Geçen hafta yaşadığımız şanssızlıkları unutup, önümüze bakma zamanı" dedi.

"VAR'a adapte olmalıyız"

Spor Toto Süper Lig'de uygulamaya konulan VAR (Video Yardımcı Hakem) sisteminin sorulması üzerine Traore, bir oyuncu olarak sistemi yargılamasının mümkün olmadığını söyledi. Haklı nedenler dolayısıyla böyle bir uygulamaya geçilme kararının olduğunu belirten Traore, "O yüzden bizim yapmamız gereken buna en iyi şekilde adapte olmak ve en iyi şekilde reaksiyon vermek" diye konuştu.