Göztepeli Borges’in gözü Fenerbahçe’de

Geçtiğimiz hafta İspanya’nın Deportivo La Coruna’dan transfer edilen ve ayağının tozuyla Galatasaray karşısında forma giyen Kosta Rikalı orta saha oyuncusu Borges, çok iyi ekip olduklarını söyledi. Galatasaray karşısında ortaya koyulan futboldan övgüyle söz eden Kosta Rikalı oyuncu, “Maçın geneline bakarsak iyi bir oyun sergiledik. Sahada yapılması gereken her şeyi yaptık. Hocamızın bize söylediklerini ortaya koyduk ancak puan alamadık” ifadelerini kullandı.

Cumartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe maçında ilk kez taraftarının huzuruna çıkacak olan Celso Borges, “Maç gününü sabırsızlıkla bekliyorum. Açıkçası çok heyecanlıyım. Biz iyi bir ekibiz. Fenerbahçe karşısında iyi bir skor almak için sahaya çıkıp mücadele edeceğiz” diye konuştu.

Türkiye’ye geldiği için çok mutlu olduğunu aktaran deneyimli orta saha oyuncusu, Göztepe’de güzel şeyler yaşayacağına inandığının da altını çizdi. Borges, “Göztepe’e gelmek hayatım ve kariyerim açısından yeni bir deneyim. Hem çok mutlu hem de arzulu ve istekliyim. Burada güzel şeyler yaşayacağıma inanıyorum” dedi.