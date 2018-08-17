İzmir ekibi geçen sezon Birleşik Arap Emirlikleri Arap Körfez Ligi takımlarından Al Ain forması giyen 32 yaşındaki futbolcuyla görüşmelere başladı.

Hava toplarındaki hakimiyeti ve bitiriciliği ile tanınan Berg'le ön görüşmenin olumlu geçtiği vurgulanırken, İsveçli santrforun transferinin Galatasaray karşılaşmasının ardından netleşeceği bildirildi. Göztepe'nin Berg'i kadrosuna katması halinde Nabil Ghilas ile yollarını ayıracağı iddia edildi.

Futbola ülkesinde Göteborg'da başlayan Berg, Hollanda'da Groningen, PSV Eindhoven, Almanya'da Hamburg ve Yunanistan'da Panathinaikos formalarını giydi. Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda İsveç Milli Takımı'yla boy gösteren deneyimli futbolcu grup, son 16 turu ve çeyrek final müsabakalarında ilk on birde sahaya çıktı.

Öte yandan Galatasaray'la pazar günü deplasmanda karşılaşacak Göztepe'de kaleci Beto, orta saha oyuncuları Castro ve Poko cezalı oldukları için forma giyemeyecek. Beto'nun yerine kaleyi Göktuğ koruyacak, son transfer Celso Borges de sahadaki yerini alacak.





DHA



