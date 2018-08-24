Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında yarın Fenerbahçe’yi konuk edecek Göztepe, hazırlık çalışmalarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı futbolcular Fenerbahçe maçı için son çalışmasını teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde müsabakanın oynanacağı Bornova Stadı’nda yaptı. Antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren oyuncular, ikinci bölümde ise taktik ve duran top çalışması yaptı.

Göztepe’de sakatlıkları devam eden Kadu ve Kerem Atakan takımdan ayrı çalıştı.

Göztepe ile Fenerbahçe arasında Bornova Stadı’nda yarın saat 21.45’te başlayacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.