Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunun 3. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe İzmir'de karşı karşıya gelecek. Bu zorlu maçta iki ekibin de 3 puana ihtiyacı var. Fenerbahçe son olarak Malatya deplasmanında 3 puanı bırakmış ve daha 2. haftadan yara almıştı. Yeni lenmiş kadrosuyla transferde de hareketli günler geçiren Sarı Lacivertliler alınacak galibiyetle bir hava yakalamak istiyorlar. Göztepe ise bir önceki hafta Galatasaray deplasmanında 3 puanı bırakıp yine zorlu bir mücadele olacak Fenerbahçe maçına bileniyor. İki takımın da tek hedefi puanları alıp taraftarlarını mutlu etmek.

Muhtemel 11'ler:

Göztepe: Beto,Gassama,Reis,Titi,Traore,Alpaslan, Borges, Tayfur,Halil,Yasin, Deniz

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Eljif Elmas, Ayew, Barış Alıcı, Slimani

Mücadelenin hakemi: Cüneyt Çakır

Göztepe-Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

25 Ağustos Cumartesi günü Bornova Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Cüneytk Çakır'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de olacak.

İki takım arasındaki rekabet

İki takım arasında geride kalan 48 maçtan 22'sini Fenerbahçe, 7'sini Göztepe kazandı, 19 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 73-32 üstünlüğü bulunuyor. Geçen sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabaka 2-2 bitti, ikinci devre İstanbul'da Fenerbahçe 2-1 kazandı. İki ekip, yarın yapacakları maçla ligde İzmir'de 25. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 8-5 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 11 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 26, Göztepe ise 17 gol attı.

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Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 48 lig maçında en farklı skora sarı lacivertliler imza attı. 1974-1975 sezonunda İstanbul'da yapılan maçta Fenerbahçe sahadan 7-1 galip ayrıldı. Göztepe ise toplam 7 kez yendiği rakibi karşısında 6 galibiyetini tek farklı skorlarla elde etti, 1970-1971 sezonunda evinde 3-1 kazandı.