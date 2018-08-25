Göztepe-Fenerbahçe maç sonucu: 1-0

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor yenilgisinin ardından bu kez de deplasmanda Göztepe'nin konuğu oldu. Göztepe ise geçtiğimiz hafta Galatasaray yenilgisinin ardından bu kez ev sahibi olarak sahaya çıktı. İzmir ekibinin bu zorlu mücadelesinde taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı.

Maçtan dakikalar

Mücadelenin henüz 2. dakikasında tehlike yaratan taraf Fenerbahçe oldu. Kazanılan korner atışında Eljif Elmaspaslaşarak Alper'e çıkardı. Tecrübeli futbolcu içeriye ortaladı. Skrtel'in kafa vuruşunda Mehmet Topal dokunamadı. Kaleci Beto sonrasında topun sahibi oldu.

5.dakikada yine uzun top ile çıkan Göztepe'de Halil rakip ceza alanı içinde topu Volkan'dan kurtardı ve sağdan altı pas içine çıkardığı pasını Skrtel son anda kafa müdahalesi ile uzaklaştırdı.

Maçın 10. dakikasında Traore'nin soldan ortasında Neustadter'in altı pas dışında ayağı kayınca Tayfur boş pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ancak bu ters kanattan auta çıktı.

11'de Isla takımının atağına desteği sonrasında Dirar'dan aldığı pası çizgi üzerinden içeri çevirdi ancak Slimani'den önce ön direkte Göztepe savunması topu kornere çeldi.

Eljif Elmas denedi ancak...

18. dakikada Fenerbahçe gole yaklaşan taraf oldu. Eljif Elmas'ın pasında soldan Hasan Ali ceza alanına girmek istedi ancak Gassama rakibine bu şansı tanımayarak atağı kesen isim oldu. Pozisyonun devamında Slimani'nin sağdan penaltı noktasına yerden gönderdiği ortasına Eljif Elmas'ın gelişine şutu aynı kanattan auta çıktı.

Mücadelenin 20. dakikasında Dirar'ın sağdan ortasında Slimani altı pas dışında topu kontrol etti ve vurmak yerine topu düzeltince araya Titi girdi. Bu pozisyonda Slimani yerde kalınca gözler Cüneyt Çakır'a çevrildi ancak karar devamdı.

Mehmet Topal direğe takıldı

30'da Fenerbahçe inanılmaz bir pozisyonu kaçırdı. Slimani ile başlayan atakta Mehmet Topal, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Aşırtma vuruş direkten döndü.

35'te Fenerbahçe'nin Slimani'nin yerdeyken çıkardığı pas sonrasında Alper ile ceza alanı içindeki şutu rakibi Titi'den döndü ve gözler Cüneyt Çakır'a çevrildi. Cüneyt Çakır'ın VAR hakemlerinden aldığı bilgi sonrasında kararı devam oldu.

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Isla'nın şutu az farkla auta çıktı

Maçın 40. dakikasında Fenerbahçe yine tehlikeli gelen taraf oldu. Sarı Lacivertli ekipte sol kanatta içeriye ortalayan isim Hasan Ali oldu. Göztepe savunması topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında Mehmet Topal'ın pası ile Isla topu önünde buldu. Şilili sağ bek'in sert şutu direğin tyanından az farkla auta çıktı.

45+3. dakikada duran top sonrasında ceza alanı dışına sarkan topu Dirar hatalı geri pası ile kaptırdı. Yasin kazandığı topla rakip ceza alanı dışına kadar ilerdi ancak araya Neustadter girerek topu kalecisine kazandırdı.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçın ilk sarı kartı 50. dakikada Slimani'ye çıktı. Golcü futbolcu rakibine yaptığı sert hareket nedeniyle Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

52. dakikada Ayew ile başlayan Fenerbahçe atağında son olarak Slimani'nin Alper'in koşu yoluna gönderdiği pası Titi zamanında kademeye girerek kafa vuruşu ile engelledi.

Alper gole yaklaştı

Maçın 61. dakikasında sağ kanatta boşluğu yakalayan Dirar rakip ceza sahasına doğru yöneldi. Faslı oyuncunun içeriye ortasında Alper Potuk çok net bir pozisyondan yararlanamadı. Tecrübeli futbolxunun şutu üstten auta gitti.

Mücadelede dakikalar 64'ü gösterdiğinde iki takım da oyuncu değişikliği yaptı. Fenerbahçe'de Nabil Dirar yerine Barış Alıcı oyuna giren isim oldu. Gzötepe'de de Alpaslan'ın yerine Poko oyuna girdi.

Halil'den muhteşem gol

66. dakikada Halil Akbunar'dan müthiş bir şut geldi ve Göztepe 1-0 öne geçti! Halil, ceza alanı dışı sağ çaprazdan sol ayağı ile uzak köşeye çok sert vurdu ve Volkan Demirel, uzanmasına rağmen bu sert şutu çıkaramadı. Göztepe - Fenerbahçe maçında kaleyi bulan ilk şut gol oldu.

Maçın 74. dakikasında sol kanatta topla buluşan Alper Potuk, savunma arkasına sarkan Barış Alıcı'ya isabetli pas atamadı ve top Göztepe savunmasında kaldı.

Mücadelenin 75. dakikasında Göztepe'nin hızlı gelişen atağında soldan Traore'nin ceza alanındaki arkadaşı Deniz Kadah'a yerden gönderdiği ortasını son anda Neustadter kesti.

79. dakikada Cocu oyuna bir müdahalede daha bulundu ve Alper Potuk'un yerine Soldado dahil olan isim oldu.

81'de Eljif Elmas, Göztepe ceza sahası içinde topla buluştu. Bir anda kaleyi karşısında bulan genç oyuncun şutu kalenin üst direğinin yakınından auta gitti. Fenerbahçe bir ataktan daha yararlanamadı.

82'de Poko sürekli itiraz ettiği için sarı kart gören isim oldu.

83'te Fenerbahçe son oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Mehmet Topal yerine oyuna giren isim Mehmet Ekici oldu.

88'de ağ kanattan Eljif Elmas'ın içeri çevirdiği ortasına penaltı noktasından Slimani kafa vuruşunu yaptı ancak Beto, yattı ve bu topu kontrol etti.

Fenerbahçe'nin Göztepe karşısında kaleyi bulan ilk şutu 89. dakikada Slimani'nin ayağından geldi. 90. dakikada Göztepe'de oyuncu değişikliği yaşandı. Halil Akbunar oyundan çıktı. Yerine Axel Ngando oyuna girdi.

Mücadelenin 90+2. dakikasında Wallace Reis, ceza alanı yayı içinde rakibi Roberto Soldado'yu çekerek durdurdu ve hakem tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.

90+4.dakikada Göztepe son oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Tayfur yerine oyuna Hakan Cinemre oyuna dahil oldu.

Mücadele bu sonuçla sona erdi.

11'ler:

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Traore, Alpaslan, Borges, Tayfur, Halil, Yasin Öztekin, Deniz

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif, Dirar, Ayew, Alper, Slimani

Mücadelenin hakemi: Cüneyt Çakır

Maçtan notlar

Spor Toto Süper Lig’de 3. hafta mücadelesinde Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakada konuk ekip, geçen haftaki Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11’inde 4 değişiklik yaptı.

Hafta içinde Giuliano Victor de Paula’nın Suudi Arabistan’ın El Nassr takımına, Josef de Souza’nın ise aynı ülkeden El Ahli’ye transfer olduğu Fenerbahçe’de teknik direktör Phillip Cocu, geçen haftaki Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11’inden 4 değişik ismi sahaya sürdü.

Sarı-lacivertli takımdan ayrılan Josef de Souza’nın yanı sıra Mehmet Ekici, Şener Özbayraklı ve Barış Alıcı’nın yerine Mauricio Isla, Alper Potuk, Nabil Dirar ve Eljif Elmas mücadele etti. Fenerbahçe’de Volkan Demirel, Mehmet Topal, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım ve Andre Ayew sezonun 3. maçında da ilk 11’de şans buldu.

Sarı-lacivertli ekibin bu sezon transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu, ilk defa Süper Lig’de müsabaka kadrosunda yer aldı.

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım, Süper Lig’de 200. karşılaşmasına çıktı.

Göztepe’de tek değişiklik

Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, geçen haftaki Galatasaray maçının ilk 11’inde tek değişiklik yaptı. Geçen hafta cezası nedeniyle forma giyemeyen kaleci Beto, kaleyi Göktuğ Bakırbaş’tan devraldı.

Göztepe’nin Bursaspor’dan transfer ettiği Brezilyalı savunma oyuncusu Titi de Fenerbahçe maçıyla Süper Lig’de 100’üncü müsabakada forma şansı buldu.

Cüneyt Çakır’dan 3. dalya

Süper Lig’de ilk maçına 29 Eylül 2001’de çıkan 41 yaşındaki İstanbul bölgesi hakemi Cüneyt Çakır, Göztepe-Fenerbahçe maçıyla 300’üncü Süper Lig maçında görev aldı.

FIFA kokartını 2006 yılından bu yana aralıksız takan Cüneyt Çakır, 164 uluslararası karşılaşmada görev yaptığı kariyerinde 2 kez Dünya Kupası yarı finali yönetti.

Ali Koç da maçı izledi

Müsabakayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil’in yanı sıra Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli de izledi.

Karşılaşma başlamadan önce Cüneyt Çakır’ın kulaklığındaki sorun kısa sürede halledildi.