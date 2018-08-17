Gomis'in açıklamaları şöyle:

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği tarafından verilen Süper Lig Gol Kralı ödülünü almaktan dolayı gurur duyuyorum. Takım arkadaşlarımın yardımı olmadan bu ödülü almak mümkün olmazdı. Bu nedenle takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.

Sezon boyunca iyi ve kötü zamanlarda bana hep destek olan muhteşem ve eşi benzeri olmayan taraftarlarımıza teşekkür ederim. Onların desteği sayesinde muhteşem bir sezon geçirdim.

Beraber çalışma şansına eriştiğim ve her zaman daha iyi olmam konusunda beni teşvik eden, bana şampiyonluğu yaşattığı ve gol kralı olmamı sağladığı için hocamız fatihterim çok teşekkür ederim.

Artık yeni sezonda, yeni hedeflere doğru ilerleyeceğiz!