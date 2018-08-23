Galatasaray'da yaprak dökümü... Sarı-Kırmızılılar'da Bafetimbi Gomis'in ardından Maicon'da Al Hilal'in yolunu tuttu. Suudi Arabistan'da transfer döneminin kapanmasına sayılı dakikalar kala, Brezilyalı yıldızın kiralanması konusunda Al Hilal kulübüyle anlaşma sağlandı.

29 yaşındaki stoper, 1 yıllığına kiralık olarak Al Hilal'in yolunu tutacak. Galatasaray, kiralama bedeli olarak 3 milyon Euro'yu kasasına koyacak. Maicon'un satın alma opsiyonuyla ilgili bilgi resmi açıklamanın ardından ortaya çıkacak.

Metin Karabaş