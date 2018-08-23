Bu sezon hem Süper Lig’deki şampiyonluk unvanını korumayı hem de ait olduğu yer olan Devler Ligi’nde başarılı sonuçlara imzasını atmayı hedefleyen Galatasaray için bugün çok hareketli geçecek. Yeni transferler için elindeki oyuncuları göndermesi gereken Sarı-Kırmızılılar, bu doğrultuda Bafetimbi Gomis ile Sofiane Feghouli’ye talip olan Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal’in yöneticileriyle İstanbul’daki görüşmelerini sürdürüyor. Arap temsilcisi, ülkelerinde bu gece transfer dönemi sona ereceği için artık kesin sonuca ulaşmak, Aslan da bu ikiliden en az birini satarak gelir elde etmeyi hedefliyor.

Bu kez sıcak bakıyor

Alınan bilgiye geçen sezon 6.5 milyon Euro kazanan Gomis, Al Hilal’in kendisine bu rakamdan daha yüksek bir ücret teklif ettiği için ayrılmaya bu kez sıcak bakıyor. Ancak Galatasaray bonservis bedeli olarak 10 milyon Euro isterken Araplar, 5 milyon Euro’da ısrarcı gözüküyor. Pazarlıklar tüm hızıyla sürerken Aslan’da yıllık 4.5 milyon Euro’yu cebine koyan Feghouli için Al Hilal, Cim Bom’un istediği 8 milyon Euro civarındaki parayı vermeye hazır.

3 bölgeye takviye

Ama Cezayirli futbolcu, Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istediği için ayrılmaya pek yaşanmıyor. Yönetim ise Fatih Terim’in son maçta yedek bıraktığı oyuncunun teklifi kabul etmesini umut ediyor. Eğer bugün Al Hilal’e iki oyuncu ya da ikisinden biri satılırsa, gelecek parayla hemen stoper, sol bek ya da forvet için düğmeye basılacak.

Metin Karabaş