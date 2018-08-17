Gomis ne özür diliyor, ne de gitmek istiyor!

Fatih Terim’in “özür” beklentisine yanıt vermeyen Gomis, Suudi Arabistan’dan gelen teklifi de geri çevirdi.

17 Ağustos 2018, Cuma 07:33
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Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi büyüyor... Teknik direktör Fatih Terim'in "özür" beklentisine henüz yanıt vermeyen Fransız yıldız geri adım atmıyor. İkili arasında adeta soğuk savaş yaşanırken, bu durum hem futbolcuları hem de yöneticilerin canını sıkıyor.

YİNE KULÜBEDE

Gomis buna karşın takımdan ayrılmayı da düşünmüyor. Son olarak Suudi Arabistan kulübü Al Ahli'den cazip bir teklif alan Fransız yıldız olumsuz yanıt verdi. Gomis'in Göztepe maçında da yedek oturması bekleniyor.

Kaynak: Takvim

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