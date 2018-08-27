Gökhan Gönül: Ben görevliye vurmadım

Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında Beşiktaş sahasında Antalyaspor'a 3-2 mağlup oldu. Kırmızı beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 20'nci ve 24'üncü dakikada Doukara ve 33'üncü dakikada Yekta Kurtuluş kaydetti.

Beşiktaş'ta ise 26'ncı dakikada Negredo ve 56'ncı dakikada Pepe'nin attığı goller mağlubiyeti engellemeye yetmedi. Siyah beyazlılar bu sonuçla Vodafone Park'ta oynadığı lig maçlarındaki ilk mağlubiyetini aldı.

Mücadelenin ardından en çok konuşulan isimlerin başında Gökhan Gönül geldi. 64. dakikada Bahadır’ın sakatlanmasının ardından sağlık görevlilerinin yavaş hareket etmesi üzerine Beşiktaşlı Gökhan Gönül, sağlıkçılara tepki gösterdi.

Ardından Halis Özkahya araya girmişti. Tecrübeli futbolcu o sırada oluşan görüntülere açıklık getirdi.

İşte Gönül'ün maç sonu basın mensuplarına yaptığı açıklama:

"20 senedir futbol oynuyorum. Kimseye haksızlık yapmadım. Sağlıkçıya vuruyormuşum gibi görünüyor ama gerçekten öyle bir şey yok. Tansiyonu yüksek bir andı, ben vurmadım öyle gözüküyor"

"Şimdi söylüyorlar ama ben bunları kimlerin söylediğini iyi biliyorum. Klavye başında oturan tipler bunlar. Yerden yere vurmaya çalışan tipler. O arkadaşa sorun, vurdu derse hakkımda söylenenleri kabul ederim"

"Verdiğim kötü görüntü için kusura bakmasınlar ama vurmadım. Burada olsa keşke ama sorarsanız da zaten benim söylediklerimin aynısını söyleyecektir"



