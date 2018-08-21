Sabah saatlerinde oyunun düşünülen Mısır atmosferine dair bir görsel ortaya çıkmıştı. Bu görsel ile birlikte ilk boss savaşının nasıl yapıldığı, bir diğer değişle prototip aşamasına dair bir video ortaya çıktı.

God of War'un ilk boss savaşı nasıl yapıldı?

Oyunun ilk dakikalarında Baldur evimize geliyor ve herkesi şok eden o mücadele ile karşılaşıyorduk. işte oyunun en vurucu ve güzel yönlerinden biri olan bu kapışmanın prototip aşamasına dair bir video yayınlandı. Videoya baktığımızda ilk aşamasından itibaren yapılan bu dövüşün çevreye ne kadar etki edeceği belliymiş de diyebiliriz. Hem rakibimiz hem de Kratos vurduğunu oturtunca tabi ki etrafta ne dağ ne taş kalıyor.



