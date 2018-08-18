Global fenomen PUBG 100 milyon indirmeyi geçti

Tencent and PUBG Corporation (PUBG Corp.), PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile’ın (PUBG MOBILE) tanıtımından dört ay içerisinde (Çin, Japonya ve Kore hariç) 100 milyondan fazla kez indirildiğini açıkladılar. Popüler oyunun mobil sürümü ilk kez 19 Mart 2018’de App Store ve Google Play’de uluslararası indirmeye açıldı ve en erişilebilir mobil oyun hâline geldi.

Bu mihenk taşı, Tencent Games ve PUBG Corp’un başarılar dizisine yeni bir ek yaptı. Oyun, ilk haftasında 100 ülkede en çok indirilen mobil oyun oldu. Bu istatistik ile bugüne kadar bu hıza erişebilen az sayıda oyundan birisi de olmayı başardı. PUBG MOBILE, kısa süre önce 14 milyon günlük aktif kullanıcıyı (DAU) geçti. (Tüm bu verilerde Çin, Japonya ve Kore hariç tutulmuştur.)

PUBG MOBILE Küresel Yayın Ekibi Genel Müdürü Vincent Wang, şöyle dedi: “Lightspeed ve Quantum Studios’taki kendini bu işe adamış geliştirme ekibimize teşekkür etmek istiyoruz, özellikle de dünyanın dört bir yanında tutkuları ve adanmışlıklarıyla bize ilham veren oyunculara teşekkürlerimizi iletiyoruz. Mobil oyun çıtasını yükseltmeye ve oyuncularımıza bu yıl içinde daha çok harika içerikler sunmaya devam edeceğiz.”

Tencent Games, yakın zamanda Paramount Pictures ile ortaklık kurarak, PUBG MOBILE için popüler film serisi Görevimiz Tehlike’nin son filmi olan “Mission: Impossible Yansımalar” ilhamlı oyun içi içerikler hazırlamıştı. İçerikler arasında serinin simgesel tema müziği, yeni teçhizatlar, yeni mücadeleler ve daha fazlası yer alıyor.

PUBG MOBILE, aralarında E3 2018, San Diego Comic-Com, Berlin’deki PUBG Global Invitational 2018, Endonezya’daki Garuda Kupası, Hong Kong Animation, Comics and Game Fuarı’nın da bulunduğu popüler tüketici etkinliklerinde oyuna hazır bir şekilde bekleyerek hayranlarını heyecanlandırmayı sürdürüyor.