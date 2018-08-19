Gizem Başaran: Slovenya’da çok iyi çalışıyoruz

Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Slovenya’da sürdüren A Milli Kadın Takımımızda genç oyunculardan Gizem Başaran çok iyi bir kamp süreci yaşadıklarını belirtti.

Kranjska Gora şehrinde gerçekleştirilen kamp çalışmalarının çok verimli bir şekilde devam ettiğini söyleyen Gizem Başaran, “Kamp ortamı sporcular için çok uygun. Salon ve otel arası 5 dakika. Antrenmanlara gidip hemen otelimize dönüyoruz. Yemek yiyip dinlenmek için çok zaman kalıyor. Bu bizim için çok önemli. O nedenle Slovenya’da zaman güzel geçiyor ve bol bol çalışıyoruz.” dedi.

Dünya Şampiyonası’nda karşılaşacağımız rakiplerimiz Avustralya, Arjantin ve Nijerya’yı değerlendiren genç oyuncu, “Dünya Şampiyonası’nda şansımız çok yüksek. Avustralya ile hazırlık maçı oynayacağız. Onları görme açısından maç önemli olacak. Diğer rakiplere yönelik de çalışmalar yapacağız. Adım adım ilerleyeceğiz.” açıklamasında bulundu.

Halkımızın desteğinin A Milli Kadın Takımımız için çok değerli olduğunu da belirten Gizem Sezer, sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Taraftarlarımızın desteği bizim için çok önemli. Hepimiz Ay-yıldızlı formayı taşıyoruz. Onları görmek bizlere enerji veriyor. Maçlarımızda bizi desteklemeleri ayrı bir motivasyon.”