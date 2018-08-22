Fenerbahçe Teknik Direktör Phillip Cocu, Al Nassr kulübüne transfer olan Giuliano’nun takımdan ayrılmasını istemedi, ancak kulübün menfaatleri için istemeden de olsa Brezilyalı yıldızın gidişine izin verdi.

Sportif direktör Damien Comolli, Al Nassr kulübüyle anlaştıktan sonra Cocu’ya bilgi verdi ve Giuliano’nun Malatya deplasmanında oynatılmamasını istedi. Hollandalı teknik adam, Giuliano’nun takım için önemli bir oyuncu olduğunu, yerinin doldurulmasının zor olacağını vurguladı, bu konudaki rahatsızlığını Fransız futbol adamına iletti.

Ancak Comolli kulübün şartları doğrultusunda Giuliano’yu satmak zorunda olduklarını vurguladı, bunun üzerine Cocu istemeden de olsa Giuliano’nun gidişine onay verdi. Hollandalı teknik adam, takımla ilgili verdiği raporda 28 yaşındaki futbolcunun takımda kalması yönünde rapor vermişti, ancak bu rapora rağmen Giuliano’nun satılması nedeniyle Cocu oldukça rahatsız oldu ve basın toplantısında “Bu durumla da başa çıkmak zorundayız.

Yeni bir oyuncu aramıza gelecek, ne zaman geleceğini de bilmiyorum. Halen tam takımla ilgili genel resmi görmemiz için beklememiz gerekiyor” diyerek hem yönetime hem de sportif direktör Comolli’ye sitemkar bir açıklama yaptı. Cocu’nun ayrıca anlaşma tamamlanmadan Giuliano’nun takımdan gönderileceğini de açıklaması da bir tepki açıklamasıydı.

Hollandalı teknik adam, Giuliano ile yaptığı veda konuşmasında, “Kısa süredir takımın başındayım, ancak bu sürede seninle çalışmaktan gerçekten büyük keyif aldım. Senin performansından son derece memnunum. Seninle çalışamayacak olmaktan dolayı üzgünüm” dedi.

BENİ ZORLA GÖNDERDİLER

Brezilyalı oyuncu Giuliano, Fenerbahçe’den kırgın ayrıldı. Brezilyalı yıldız, “Ben gitmek istemiyordum. İstanbul’da ailemle birlikte mutluydum. Benim düşüncemi dahi almadılar, dinlemediler. Beni zorla gönderdiler” ifadelerini kullandı. İstanbul’da mutlu olduğunu ve ayrılmak istemediğini belirten Giuliano’ya sportif direktör Damien Comolli kulübün zor durumda olduğunu, anlaşmanın hem kendisinin hem de Fenerbahçe’nin yararına olduğunu vurguladı. Bu görüşmenin ardından Giuliano istemeden de olsa Fenerbahçe’den ayrıldı ancak Brezilyalı oyuncu, kendisine sorulmadan anlaşma yapılması nedeniyle arkasından iş çevrildiği düşüncesinde olduğu öğrenildi.











