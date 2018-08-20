Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız futbolcusu Giuliano'nun yeni adresi resmen belli oldu. Giuliano, kendisini 3 yıllığına Al-Nassr'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Suudi Arabistan ekibi, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile Brezilyalı yıldız futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, Giuliano'nun Al-Nassr'a transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurmuştu.

Fenerbahçe, Giuliano'nun bonservisini açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Giuliano için Al-Nassr'ın 10 milyon 500 bin Euro bonservis ücreti ödeyeceğini açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Giuliano Victor de Paula'nın Suudi Arabistan Kulübü Al Nassr FC'ye, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 10.500.000 Euro (Onmilyonbeşyüzbin Euro) bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır" denildi.