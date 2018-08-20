Giuliano'nun 10.5 milyon Euro bedelle Al Nassr'da
Suudi Arabistan kulübü Al Nassr, Fenerbahçe'nin Breziyalı futbolcusu Giuliano ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Al Nassr’ın paylaşımından sonra Fenerbahçe, KAP’a bonservis bildiriminde bulundu. Fenerbahçe, Al Nassr’ın Giuliano için 10 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödediğini açıkladı.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız futbolcusu Giuliano'nun yeni adresi resmen belli oldu. Giuliano, kendisini 3 yıllığına Al-Nassr'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Suudi Arabistan ekibi, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile Brezilyalı yıldız futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, Giuliano'nun Al-Nassr'a transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurmuştu.
Fenerbahçe, Giuliano'nun bonservisini açıkladı
Fenerbahçe Kulübü, Giuliano için Al-Nassr'ın 10 milyon 500 bin Euro bonservis ücreti ödeyeceğini açıkladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Giuliano Victor de Paula'nın Suudi Arabistan Kulübü Al Nassr FC'ye, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 10.500.000 Euro (Onmilyonbeşyüzbin Euro) bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır" denildi.