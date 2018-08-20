Giuliano, 7 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle geçtiğimiz sezonun en flaş transferi olmuştu. Sambacı, ilk sezonunda attığı 15 gol ve yaptığı 6 asistle taraftarın sevgilisi haline geldi. Ancak yıldız futbolcunun Sarı-Lacivertli kariyeri kısa sürdü.

Cocu’nun sisteminde yer bulması zor görünen Giuliano, 10.5 milyon euro bedelle Suudi Arabistan’ın Al-Nassr takımına transfer oldu. Başarılı oyuncu, eşyalarını toplarken, Fenerbahçe taraftarlarına veda mesajı gönderdi.

Giuliano, kişisel sosyal medya hesaplarından Türkçe ve İngilizce olarak yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe taraftarlarına, oyuncularına, teknik ekibine, kulüp çalışanlarına bu fırsat, sevgi, saygı, sabır, destek için teşekkür ederim. Sadece bir yıldı ama çok yoğun geçti. Hepiniz için en iyisini diliyorum. Hep Beraber. Haydi Fener!" ifadelerini kullandı.