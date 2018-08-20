Fenerbahçe’nin en önemli hücum silahlarından biri olarak gösterilen Giuliano, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’a transfer oldu. Yeni Malatya deplasmanında sürpriz şekilde kulübede olan Giuliano’nun maç sonunda ayrılığı netleşti. Konuyla ilgili açıklamayı Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu yaptı. Hollandalı, “Hala yeni oyuncular aramıza katılıyor ve katılacak. Oyuncular da gidecek. Maç öncesinde onaylayacak durumda değildim. Giuliano başka bir kulüple anlaştı. Kulübümüz de o kulüple anlaştı. Aramızdan ayrılacak” dedi.

Sinyali kendisi verdi!

Brezilyalı oyuncunun dün sosyal medya hesabı Instagram üzerinden Al Nassr futbolcularını takip etmeye başlaması dikkat çekmişti.

Geçen sezon Zenit’ten 7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Sambacı’nın, bu rakamın üstünde bir fiyata Suudi Arabistan ekibine transfer olduğu ifade edildi.

28 yaşındaki oyuncuya Cocu, şans vermedi.

Onun yerine Ekici oynadı

Yeni Malatyaspor karşılaşmasına yedek olarak başlayan Brezilyalı Giuliano’nun yerine teknik direktör Phillip Cocu, tercihini Mehmek Ekici’den yana kullandı. Aykut Kocaman döneminde kimi zaman forvet olarak oynayan ancak asıl yeri forvet arkası olan tecrübeli futbolcunun pozisyonunda Ekici görev yaptı. Ekici ise 63’te yerini Valbuena’ya bıraktı.



