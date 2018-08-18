Giuliano Al Nassr yolcusu

Fenerbahçe’nin geçtiğimiz sezon Rus ekibi Zenit’ten transfer ettiği Brezilyalı futbolcu Giuliano'nun Arabistan’a transferi gündemde. Brezilyalı orta saha bugün sosyal medya hesabından yaptığı etkileşimlerle bu iddiaları güçlendirdi. 28 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından Al Nassr’da forma giyen iki Brezilyalı futbolcu Petros ve Bruno Uvini’yi takip etmeye başladı. Giuliano’nun yaptığı bu etkileşim sonrası Arabistan’a transfer iddiaları daha da güçlendi.

Giuliano, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 30 maçta 14 gol ve 5 asistlik bir performans göstermişti.

İHA