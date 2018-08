Giresunspor’da galibiyet sevinci

Kazancıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk haftadaki galibiyetin ardından dün de önemli bir maç kazandıklarını belirtti.

Daha iyi sonuçlar almak için çalışacaklarını ifade eden Kazancıoğlu, "Ligin ilk iki haftasında iki galibiyet aldığımız için sevinçliyiz. Bu galibiyetler camiaya moral oldu. Dünkü maçı unutup Elazığspor maçına odaklanacağız." dedi.

Kazancıoğlu, ligin yeni başladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şu an ilerisi için bir şey konuşmak zor, iyi başlamak güzel ama mücadeleden kopmamak gerekiyor. Oynadığımız her maçı unutup gelecek maçlara odaklanacağız, her maçta çok iyi mücadele etmemiz gerekiyor. Bu lig her an her sonuca açık bir lig. Her türlü sonucu hesap ederek sahaya çıkmalıyız."