Giresunspor’da galibiyet serisi sevinci

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor’un kulüp başkan vekili İbrahim Özkul, sezona son yılların en iyi başlangıcını yaptıklarını, bunun mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Özkul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam sahalarında karşılaştıkları Tetiş Yapı Elazığspor’u 2-0 mağlup ettiklerini anımsattı.

Rakipleri karşısında üstün bir oyun ortaya koyduklarını ve galibiyet serisini üç maça çıkardıklarını belirten Özkul, şöyle devam etti:

"Eskişehirspor ve Osmanlıspor’dan sonra Tetiş Yapı Elazığspor’u da yenmeyi başardık. Maç fazlasıyla da olsa liderliğimizi sürdürdük. Sezona son yılların en iyi başlangıcını yaptık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz."

Lige, Giresun halkının hayallerini yerine getirmek üzere başladıklarını ifade eden Özkul, "İlk 3 haftada istediğimiz galibiyetleri almayı başardık. Hedefimiz, yakalanan seriyi ilerleyen haftalara da taşımak. Bunun için sonuna kadar mücadele edeceğiz." diye konuştu.

AA