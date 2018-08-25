Giresunspor Tetiş Yapı Elazığspor maç sonucu: 2-0

Spor Toto 1. Lig’in üçüncü haftasında Giresunspor, sahasında Tetiş Yapı Elazığspor’u 2-0 yendi.

25 Ağustos 2018, Cumartesi 21:24
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Spor Toto 1. Lig’in üçüncü haftasında Giresunspor, sahasında Tetiş Yapı Elazığspor’u 2-0 yendi.

Giresunspor: 2 - Tetiş Yapı Elazığspor: 0

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Serkan Tokat, Yusuf Bozdağan, Selahattin Altay

Giresunspor: Anıl Atağ, Uğur Arslan Kuru, Aykut Demir, Emre Uğur Uruç, Hüsamettin Tut, Sangare, Landel, Kürşad Sürmeli (Dk. 86 Abdülkadir Kayalı), Ba Adama, Muhammet Reis (Dk. 78 Fatih Atik), Dauda (Dk. 72 Ergin Keleş)

Tetiş Yapı Elazığspor: Soner Şahin, Adem Alkaşi, Ali Fırat Okur (Dk. 74 Kadir Bekmezci), Mehmet Yiğit, Emre Öztürk, Eren Çinkılınç (Dk. 46 Tatos), Orhan Şam, Bjarnason, Kadir Taşoğlu, Ahmet Aras (Dk. 59 Fatih Serkan Kurtuluş), Bagayoko

Goller: Dk. 41 Dauda, Dk. 90 5 Landel (Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 49 Dauda, Dk. 55 Uğur Arslan Kuru, Dk. 64 Kürşad Sürmeli, Dk. 90 Sangare, Dk. 90 2 Aykut Demir (Giresunspor), Dk. 39 Orhan Şam, Dk. 53 Mehmet Yiğit, Dk. 90 Fatih Serkan Kurtuluş, Dk. 90 2 Bjarnason (Tetiş Yapı Elazığspor)

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