Giray Bulak: “Eskişehir karşısında galip gelmek istiyoruz"

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında 19 Ağustos Pazar günü deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaşacak olan Balıkesirspor Baltok'ta Teknik Direktör Giray Bulak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Eskişehirspor karşısında galip gelmek için sahaya çıkacaklarını belirten Bulak, Atatürk Stadyumu'ndaki bakım çalışmalarından ise memnun olmadığını dile getirerek toplantıya başladı. Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, “Bu hafta Eskişehirspor ile oynayacağız. Ne olduğu, ne olacağı belli olmayan bir süreç yaşıyoruz. Karşımızda Giresunspor maçında izlettiğimiz bir ekip mi olacak yoksa transferlerini gerçekleştirmiş bir ekip mi olacak. Böyle bir belirsizlik var. Ama biz transferini yapabilmiş bir ekip varmış gibi hazırlanıyoruz. Rakibimiz iyi bir takım oluşturdu ve taraftarı takımını iyi motivasyon ediyor. Ama bu motivasyon iyi oynadığımızda bize de yansıyor. Dolu tribünlere karşı oynamayı isterim. Deplasman da olsa tribünün dolu olmasını isteriz. O bakımdan hiçbir çekincemiz yok. Ekibime güveniyorum. İyi bir oyun akışkanlığımız var. Galip gelebileceğimiz bir maç olduğunu düşünüyorum. Biz kadromuz gereği oyuncularımızı çok yönlü kullanmaya çalışıyoruz. Sedat, Abdulkadir, Otoo gibi isimlerin savunmada yaptığını görebiliyorsunuz. Yani hem atak yapacak oyuncu hem savunma yapacak. Bunu istiyoruz, bunu oynamaya çalışıyoruz. Geliştirdiğimizde daha iyi olacağız” dedi.

Çalışma şartlarının fiziksel olarak iyi olmadığına dikkat çeken Bulak, bakımda olan Atatürk Stadyumu'nun da iyi durumda olmadığını söyledi.

Deneyimli çalıştırıcı, "Çalışma şartlarımız fiziksel olarak çok iyi değil, bunu açıkça söylemek istiyorum. Çünkü çim sahalarımız iyi değil. Ama en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bilindiği gibi stadımız hazır değil. Birkaç maç daha dışarı da oynayacağız. Ama en son başkan ve yönetim kurulu arkadaşlarımızla stada gidip baktığımızda maalesef çok iyi olmadığını gördük. Ben orada çimleri yapan firmayla gerekli temaslarda bulundum. Sadece oraya çimi sermek yetmiyor. Çimin gelişmesi ve bakımı için gerekli olan malzemelerin bir çoğu yok. Sulama sistemi, silindir, gübre, kum gibi çimin gelişmesine yardımcı olacak malzemeler statta yok. Biz çayırda maç yapmak istemiyoruz. Bu yüzden yetkililerin daha duyarlı olması gerekiyor. Bunu da bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Biz iyi pas yapan takımız. Altınordu maçında 523 pas yapmışız. Altınordu’nun halı gibi sahalarda çalışıyoruz. Biz buna rağmen onlardan fazla pas yaptık. Ama çayır, mera gibi sahalarda oynamaya mahkum edilirsek sorun yaşarız” şeklinde konuştu.

Umut Çınar - Hüseyin Tokmak / BALIKESİR (İHA)