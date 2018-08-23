Giannakopoulos: Sloukas mı? Gelecek yıl!

Yunanistan Milli Takımı’nın 2019 Dünya Şampiyonası Elemeleri kadrosunda Kostas Sloukas da yer aldı.

Yeni milli takım takvimi nedeniyle bir süredir Yunanistan formasından uzak kalan Kostas Sloukas, kadronun açıklanmasının ardından kişisel Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşarak “Sabırsızlanıyorum” notunu düştü.

Ardından Penny Balikoura adlı bir Yunan taraftar, Kostas Sloukas‘ın fotoğrafının yorum kısmına Panathinaikos‘un sahibi Dimitris Giannakopoulos’u etiketledi ve “Başkan, Yunan Panathinaikos‘un son puzzle parçası için sabırsızlanıyoruz. Bir tek Kostas kaldı! Ne yapacağını biliyorsun!” şeklinde bir yorum bıraktı.

Panathinaikos’un sahibi Dimitris Giannakopoulos ise taraftarın bu yorumuna kayıtsız kalmadı ve “Gelecek yıl” diyerek karşılık verdi.

Kostas Sloukas, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile 2+1 yıllık bir sözleşme imzalamıştı. Sloukas’ın sözleşmesinin garanti olan kısmı 2019 yazında sona erecek olsa da sarı-lacivertli ekibin Yunan oyuncu için bir opsiyonu olacak.

Yine de Dimitris Giannakopoulos’un bu sözleri, gelecek yaz gözlerin Fenerbahçe, Sloukas ve Panathinaikos üçgeninde olması için yetip artacak…

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