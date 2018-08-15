Giannakopoulos: Basketbolun iyiliği için hep birlikte!

Panathinaikos’un sahibi Dimitris Giannakopoulos, EuroLeague ile aralarındaki ilişki hakkında bir açıklama yayınladı.

Geçtiğimiz yıl Panathinaikos ile EuroLeague yönetimleri arasında ciddi sorunlar yaşanmıştı.

Takımın sahibi Dimitris Giannakopoulos’a sahalara giriş yasağına varan cezalar verilirken Giannakopoulos, gelecek sezon takımının EuroLeague’de mücadele etmeyeceğini dahi açıklamıştı.

Ardından sular duruldu ve görünüşe göre Panathinaikos ile EuroLeague arasında sulh yeniden sağlandı.

Dimitris Giannakopoulos, kendi imzasını taşıyan bir açıklama yayınladı ve EuroLeague ile ilişkilerinde yeni bir sayfa açtıklarını açıkladı:

"Geçtiğimiz sezon boyunca hem Panathinaikos yönetimi hem de kişisel olarak hem saha dışında hem de saha içinde hak ettiğimiz saygıyı göremediğimizi düşünüyoruz. Bu durumun sona ereceğine inanıyoruz. Bu nedenlerden dolayı basketbol için hissettiğimiz sevgi ve bağlılıkla hiç bağdaşmayan tepkiler ortaya çıktı. Bu tepkiler nedeniyle rahatsızlık oluşturduğumuz basketbolun tüm üyelerinden özür dileriz. Panathinaikos ve EuroLeague, en iyi basketbol ve paydaşları için birlikte çalışmayı sürdürecektir."

EuroHoops