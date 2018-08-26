Gençlerbirliği-Eskişehirspor maç sonucu: 5-0

Spor Toto 1. Lig’in 3. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Eskişehirspor’u 5-0 mağlup etti.
Gençlerbirliği: 5 - Eskişehirspor: 0
Stat: Osmanlı
Hakemler: Sarper Barış Saka, Uygar Bebek, Emin Yıldırım
Gençlerbirliği: Emrullah Şalk, Ahmet Oğuz, Alper Uludağ, Luccas Claro, Yıldırım Mert Çetin, Yasin Pehlivan, Jailton, Bekir Yılmaz, Ahmet İlhan Özek (Dk. 79 Nadir Çiftçi), Sessegnon (Dk. 70 Selçuk Şahin), Mert Nobre (Dk. 46 Deniz Yılmaz)
Eskişehirspor: Ebrar Yiğit Aydın, Semih Güler, Bedirhan Altunbaş, Cemali Sertel, İsmail Oykun, Talha Erdoğan (Dk. 78 Mevlüt Çelik), Fıratcan Üzüm (Dk. 46 Mehmet Feyzi Yıldırım), İbrahim Halil Öner, Furgan Polat, Kaan Gül (Dk. 67 Ahmet Zeki Barlas), Mehmet Özcan
Goller: Dk. 21 Mert Nobre, Dk. 61 ve Dk. 66 Sessegnon, Dk. 75 Bekir Yılmaz, Dk. 79 Nadir Çiftçi (Gençlerbirliği)
Kırmızı kart: Dk. 47 Cemali Sertel (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Fıratcan Üzüm (Eskişehirspor), Dk. 86 Nadir Çiftçi (Gençlerbirliği)