Genç milli boksörler Macaristan’a gitti

Genç Kız Boks Milli Takımı, Macaristan’da 20-31 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası için bu ülkeye gitti.

Kastamonu’da yaptığı kampı tamamladıktan sonra kara yoluyla İstanbul’a geçen ve Atatürk Havalimanı’ndan Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye giden milli takımın antrenörü İsa Daştan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’ye madalyalarla dönmek istediklerini belirtti.

Dünya şampiyonasında 51 kiloda Hatice Akbaş, 54 kiloda Aycan Güldağı, 60 kiloda Gözde Nur Sönmez, 69 kiloda Gülcan Arga ve 75 kiloda Sena Erdoğan’ın ter dökeceğini belirten Daştan, "Maçlarımız ayın 21’inde başlayacak. Şampiyonaya 5 bayan sporcumuz ve 2 antrenör gidiyoruz. İnşallah her şey umduğumuz gibi olur." dedi.

Daştan, kampın verimli geçtiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Çalışmalarımızın sonucunu almak istiyoruz. Sporcularımızı müsabakalara hazır hale getirdik. Madalyalarla gelmek istiyoruz. Sporcularımız çok istekli. Çok çalıştık. Bu çalışmamızın karşılığını almak istiyoruz. Bizlerden desteğini esirgemeyen başta federasyon başkanımız Sayın Eyüp Gözgeç’e, emek veren milli takım antrenörlerine, partnerlik yapan sporcularımıza ve tüm federasyon personeline teşekkür ederim."