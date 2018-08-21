Geliştiriciler, SpiderMan oyununun ön siparişlerinden bahsetti

Oyunun çıkacağı vakit için gün sayan geliştiriciler ise oyun hakkında konuşmaya devam ediyorlar. Yeni Spider Man oyununun ön siparişlerinden memnun olduklarını belirten geliştiriciler, oyuncuların kendilerine inandıklarını açıkladı. Oyuncuların güvenini boşa çıkartmamak için çok çalıştıklarını söyleyen Insomniac Games'ten James Stevenson, oyunun başarılı olacağına inanıyor.

Yeni Spider Man oyunu ne zaman çıkacak?

Çizgi roman ve Marvel hayranlarının dört gözle beklediği oyunda ilgi çekici bir hikaye göreceğiz. Daha öncesinde Xbox One platformuna özel Sunset Overdrive'ı geliştiren Insomniac Games, maalesef oyun için beklediği ilgiyi toplayamamıştı. Ancak bu kez geliştiricilerin hak ettiği ilgiyi Sony sayesinde topladıklarını söyleyebiliriz.

Açık dünyaya oldukça fazla detay koyduğunu söyleyen Insomniac Games, açık dünya tarafında kendini Sunset Overdrive ile birlikte kanıtlamıştı. Bakalım yeni oyunun satışları, Sony'i en az God of War kadar tatmin edebilecek mi? Bu sene özel oyun anlamında elini güçlü tutan Sony, adeta rakip tanımıyor.



